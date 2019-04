Risultato positivo per Milano e gli altri mercati europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con gli investitori fiduciosi in un accordo commerciale a breve tra Stati Uniti e Cina. Intanto buone nuove giungono dalla seconda potenza mondiale, con i dati macro cinesi sulla manifattura che riducono i timori di recessione a livello mondiale L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,01%. Stabile anche l'+0,02%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,70%.Sulla parità lo, che rimane a quota +254 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,51%.avanza dell'1,35%, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,52%, e si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,03%.; sulla stessa linea, iltermina la giornata in aumento dell'1,10%. In moderato rialzo il(+0,58%), come il FTSE Italia Star (1,0%).Alla chiusura di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,21 miliardi di euro, con un incremento del 22,33%, rispetto ai precedenti 1,81 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,63 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 1,12 miliardi, mentre i contratti si sono attestati a 229.621, rispetto ai precedenti 204.009.Su 220 titoli trattati in Borsa di Milano, 62 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 140. Invariate le rimanenti 18 azioni.Si distinguono a Piazza Affari i settori(+3,45%),(+2,65%) e(+2,49%). Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti(-1,33%),(-0,80%) e(-0,75%).Tra idi Milano, in evidenza(+4,32%) grazie a Goldman Sachs che ha aggiunto le azioni di Piazza Gae Aulenti alla propria "conviction list" , ovvero nella lista dei titoli consigliati. Su(+4,02%),(+3,65%) e(+3,33%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,70% dopo la chiusura positiva di venerdì, sulla decisione di Vivendi di rinunciare alla revoca di alcuni consiglieri di nomina del fondo Elliott . Preda dei venditori, con un decremento dell'1,27%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,13%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,98%: Goldman Sachs ha tagliato la raccomandazione a "neutral" abbassando anche il target price Al Top tra le azioni italiane a(+3,92%),(+3,40%),(+2,85%) e(+2,64%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,93%. Sensibili perdite per, in calo del 3,85%. In apnea, che arretra del 3,37%. Tonfo di, che mostra una caduta del 2,32%.