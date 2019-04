Seduta all'insegna del toro a New York

Dow Jones

(Teleborsa) -, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,17%, proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, l'continua la giornata in aumento dell'1,09%. In moderato rialzo il(+0,4%), come l'S&P 100 (1,1%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+2,43%),(+1,91%) e(+1,44%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,80%.del Dow Jones,(+3,33%),(+3,25%),(+3,23%) e(+2,45%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,03%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,80%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,58%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,53%.(+8,25%),(+6,25%),(+6,21%) e(+5,09%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,05%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,37%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,28%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,21%.