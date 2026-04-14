Wall Street in cauto rialzo tra speranze diplomatiche

(Teleborsa) - Parte in rialzo la borsa di Wall Street che si allinea all'andamento positivo delle piazze europee sull'altra sponda dell'Atlantico, mentre cresce l’ottimismo degli investitori su una possibile risoluzione del conflitto
tra Stati Uniti e Iran. Nonostante il fallimento dei recenti colloqui di pace e l’avvio del blocco navale statunitense ai porti iraniani, i mercati sembrano puntare su una riapertura del dialogo diplomatico nei prossimi giorni.
Parallelamente, il dollaro
perde parte del suo ruolo di bene rifugio, segnando diversi giorni consecutivi di calo, mentre il prezzo del petrolio scende a fronte della speranza di una de-escalation, attenuando i timori legati a possibili interruzioni dell’offerta.
Sul fronte macroeconomico, l'unico dato in agenda oggi è stato quello già diffuso prima dell'Opening Bell relativo ai prezzi alla produzione
che sono saliti meno delle previsioni, nonostante la crisi energetica.
Sule prime rilevazioni, il Dow Jones
mostra un rialzo dello 0,32%; sulla stessa linea, lieve aumento per l'S&P-500
, che si porta a 6.916 punti. In frazionale progresso il Nasdaq 100
(+0,68%); come pure, poco sopra la parità l'S&P 100
(+0,52%).