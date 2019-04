Brexit, bocciati anche i 4 piani B: No Deal sempre più vicino

(Teleborsa) - E' notte fonda adove proseguesullacon lache non ce la fa ad uscire dal pericolosissimo e sempre piùnel quale si è. Nella serata di ieri, lunedì 1 aprile , Westminster ha affossato tutti gli "indicative votes", ossia le votazioni di soluzioni alternative presentate dai singoli deputati.- Lo speaker dei Comuni,aveva dato semaforo verde adelle otto proposte arrivate sul suo tavolola permanenza di Londra post Brexit nell’unione doganale, quello per l’appartenenza addirittura al mercato unico (stile Norvegia, proposto dal parlamentare Nick Boles che si è dimesso dal partito a suo dire “incapace di compromessi"), la richiesta di un secondo referendum su qualsiasi piano approvi il Parlamento, infine un ulteriore rinvio Brexit nel tentativo di scongiurare il più temuto degli scenari, il No Deal, ossia l'uscita senza accordo.- Il capo del Labourha chiesto che le opzioni siano rivotate, come è accaduto per l'accordo portato tre volte da May in Parlamento, ma per, Portavoce del Parlamento Europeo per la Brexit, quest'ultimae il Regno Unito ", in vista della scadenza del 12 aprile che si avvicina a grandi falcate e in attesa che May faccia ulteriori passi, in particolare quella di unPalla dunque di nuovo alla: oggi, martedì 2 aprile, la Premier terrà un Consiglio dei Ministri fiume nel corso del quale May e l’esecutivo dovranno trovare una soluzione per uscire dallo stallo: perché entro il 12 aprile, anzi il 10 - data del Consiglio europeo straordinario -: chiedere un ulteriore rinvio, No Deal (ossia uscita senza accordo, con conseguenze pesanti per l’economia e per il confine irlandese) oppure nel frattempo riuscire nell'impresa, fin qui sempre fallita, di far approvare dalla Camera dei Comuni il tormentato accordo che laha siglato con