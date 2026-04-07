India proroga le autorizzazioni IPO per la volatilità dei mercati

(Teleborsa) - L’autorità di vigilanza dei mercati indiani, la Securities and Exchange Board of India (SEBI), ha deciso di estendere la validità delle autorizzazioni per le IPO
, nel tentativo di sostenere le aziende in un contesto di elevata volatilità e domanda debole da parte degli investitori.
In base alla decisione, le cosiddette lettere di osservazione emesse dall'autorità di regolamentazione, in scadenza nei prossimi sei mesi, resteranno valide fino al 30 settembre. La misura è motivata dalle condizioni di mercato incerte
, influenzate anche dalle tensioni geopolitiche globali, che hanno rallentato i piani di raccolta di capitali.
Parallelamente, la SEBI ha introdotto un allentamento delle regole e delle sanzioni per le società quotate che non rispettano i requisiti minimi di flottante, offrendo maggiore flessibilità alle aziende in difficoltà.
Il provvedimento
è particolarmente rilevante per il mercato dei capitali indiano, tra i più attivi a livello globale negli ultimi anni. Nel 2025, le borse locali hanno registrato raccolte record per circa 23 miliardi di dollari tramite nuove quotazioni, e il 2026 si preannuncia ricco di operazioni di rilievo.
Tra queste spicca l’attesa IPO di Jio Platforms, controllata da Reliance Industries, considerata una delle più importanti quotazioni in programma. Tuttavia, il calo dei mercati secondari e l’incertezza globale hanno spinto diverse aziende, tra cui Credila Financial Services e Dorf-Ketal Chemicals India, a rivedere, rinviare o addirittura ritirare i propri piani di quotazione.