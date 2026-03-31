MutuiOnline.it: al via la comparazione dei mutui su ChatGPT

Open AI approva l'app dedicata per un'esperienza conversazionale più semplice e immediata

(Teleborsa) - MutuiOnline.it annuncia il lancio della propria app su ChatGPT, introducendo un nuovo modo di accedere a una delle decisioni finanziarie più rilevanti per le famiglie. L'iniziativa si inserisce in un contesto di forte accelerazione nell'adozione dell'intelligenza artificiale: nel 2025 quasi un terzo degli europei utilizza strumenti di AI generativa e, a livello globale, circa una persona su sei li usa già per lavorare, informarsi e prendere decisioni. Parallelamente, cresce il ricorso a interfacce conversazionali, che stanno progressivamente diventando complementari ai tradizionali modelli di ricerca e navigazione.



Nel nostro Paese, secondo un sondaggio effettuato dalla Banca d'Italia, il fenomeno coinvolge oltre un quarto della popolazione, con il 26% dei cittadini che dichiara di aver utilizzato strumenti di AI generativa almeno una volta negli ultimi 12 mesi. Il 6% dei cittadini italiani, inoltre, afferma di utilizzare questi strumenti più di una volta a settimana e un altro 6% li usa una volta al mese.



Tra coloro che hanno dichiarato di aver fatto uso della Gen AI, poi, il 79% si è affidato a ChatGPT, che risulta essere l'opzione più popolare in Italia. ChatGPT è infatti percepita sempre più spesso come un'alternativa ai motori di ricerca tradizionali, soprattutto per coloro che cercano risposte rapide e personalizzate. Secondo la survey, il 75% degli intervistati che dichiara di aver fatto uso della Gen AI indica questo come scopo principale.



In questo scenario, ChatGPT si afferma come un nuovo punto di ingresso anche per i servizi finanziari, contribuendo a trasformare il modo in cui le persone cercano, confrontano e comprendono le offerte disponibili.



MutuiOnline.it è il primo operatore in Italia a portare la comparazione dei mutui direttamente all'interno di ChatGPT, trasformando la conversazione in un'esperienza concreta di ricerca dove l'utente può confrontare in maniera semplice e trasparente le offerte disponibili sul mercato. L'app è integrata con il backend proprietario di MutuiOnline.it e consente di partire da pochi dati essenziali, come il valore dell'immobile e la città, per ottenere rapidamente una prima stima. Inserendo informazioni più complete, come età, reddito, importo richiesto, durata e tipologia di tasso, è possibile accedere a una selezione di offerte sempre più precisa e coerente con il proprio profilo.



"Con il lancio dell'app su ChatGPT rafforziamo il nostro ruolo di pionieri dell'innovazione, portando la comparazione dei mutui all'interno di un ambiente oggi ancora di nicchia, ma destinato a diventare sempre più centrale nelle abitudini digitali degli utenti – dichiara Alessio Santarelli, CEO di MutuiOnline.it –. L'obiettivo è semplificare l'accesso a una decisione complessa come il mutuo, rendendolo più naturale, immediato e vicino al modo in cui oggi le persone cercano informazioni. Con l'integrazione all'interno di ChatGPT, MutuiOnline.it offre un ulteriore percorso di accesso alla comparazione per gli utenti che utilizzano strumenti di Gen AI oltre ai motori di ricerca più tradizionali".



Il lancio dell'app su ChatGPT di MutuiOnline.it si inserisce in una strategia più ampia di evoluzione tecnologica per Mavriq, il brand istituzionale di Moltiply Group che riunisce oltre 20 siti di comparazione in 6 paesi, il cui obiettivo è dare sempre più strumenti innovativi agli utenti per prendere decisioni finanziarie complesse. L'intelligenza artificiale conversazionale si afferma così come un nuovo canale di accesso al credito, e non solo: più immediato, più intuitivo e sempre più integrato nei comportamenti digitali delle persone.





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