Fiat Chrysler, in calo anche le vendite negli Stati Uniti

Lingotto

Fiat Chrysler

FTSE MIB

casa automobilistica torinese

Fiat Chrysler

Fiat Chrysler

(Teleborsa) - Piccolo spunto rialzista per il, che segna in chiusura un rialzo dello 0,99% sulla borsa di Milano nonostante i deludenti dati sulle immatricolazioni negli Stati Uniti che seguono temporalmente quelli di ieri relativi all'Italia., deludendo le attese del mercato, mentre in Italia la flessione è stata di oltre il 19% La partenza è stata difficile per il titolo che è partito a 13,47 Euro, sopra il livello più basso della giornata precedente, per poi migliorare progressivamente nel corso della giornata.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso larispetto all'indice.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 13,91, mentre il primo supporto è stimato a 13,35. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 14,48., caratterizzato da un forte appeal speculativo, risulta essere un ottimo investimento per coloro che sono fortemente propensi al rischio e che sanno eventualmente come arginare le perdite nel caso in cui diventino ingenti, a fronte però di un potenziale guadagno piuttosto ampio. L'ago della bilancia, infatti, potrebbe oscillare ampiamente in entrambe le direzioni, visto il livello di volatilità giornaliera che si posiziona a 2,351. Piuttosto elevati i volumi giornalieri pari a 21.962.176 rispetto a quelli della media mobile a 11.846.674.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)