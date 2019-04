Wall Street riflessiva al giro di boa

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

energia

beni di consumo per l'ufficio

Apple

JP Morgan

Nike

United Technologies

Johnson & Johnson

Wynn Resorts

Facebook

Alexion Pharmaceuticals

Western Digital

Walgreens Boots Alliance

Jd.Com Inc Spon Each Repr

Mylan

(Teleborsa) -, frenato dalle preoccupazioni sul probabile rallentamento economico mondiale . L'indicescambia con un calo dello 0,40%, spezzando la catena positiva di tre consecutivi rialzi iniziata giovedì scorso. Poco mosso l', che rimane a 2.865,86 punti. Senza direzione il(+0,18%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-0,86%) e(-0,65%).del Dow Jones,(+1,19%) e(+0,62%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,14%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,07%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,83%.Tra i(+4,89%),(+3,09%),(+2,65%) e(+2,48%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -12,73%. Seduta drammatica per, che crolla del 2,94%. Sensibili perdite per, in calo del 2,25%.