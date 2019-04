Class action, il Senato dà il via libera alla riforma

(Teleborsa) -. Il provvedimento che detta la nuova disciplina per leha ottenuto infatti il, un solo no e 44 astenuti.La riforma sostanzialmentedella class action, dove era sino ad oggi inserita,, dove sono disciplinate tutte le fattispecie legali. Una sorta di promozione per la class action, che sarà ora esperibile da qualsiasi gruppo omogeneo di persone che vedano lesi i loro diritti.La class action, in quanto togliendo ogni riferimento ai, sarà ora esperibile da chiunque avanzi pretese risarcitorie per la lesione di, non più quindi "interessi collettivi". Quanto ai, sono indicateo di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle attività."Finalmente i cittadini italiani hanno uno strumento per unirsi e far valere insieme i loro diritti", ha affermato il, che ha promosso la riforma, ricordando che era prevista nel contratto di governo. Contraria Forza Italia, secondo cui si tratta di un provvedimento "pericoloso e inadeguato" che penalizzerà le imprese e impedirà gli investimenti.