Moderate perdite a Wall Street

(Teleborsa) - A New York, si è mosso sotto la parità il, che scende a 26.179,13 punti, con uno scarto percentuale dello 0,30%, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata giovedì scorso, mentre resta piatto l', con chiusura su 2.867,24 punti. Guadagni frazionali per il(+0,28%); sulla parità lo(+0,01%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, i settori(-0,84%) e(-0,70%) sono stati tra i più venduti.del Dow Jones,(+1,46%),(+0,58%) e(+0,51%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,01%.Tentenna, che cede lo 0,95%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,95%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,90%.(+4,43%),(+3,28%),(+2,66%) e(+2,42%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -12,84%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,17%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,02%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,79%.