Wall Street resta cauta in attesa sviluppi trattative commercio

(Teleborsa) - Wall Street prosegue le contrattazioni a cavallo della parità, confermando un'impostazione piuttosto cauta, in attesa delgi sviluppi dlele trattative fra USA e Cina sul commercio. Quasi passati inosservati i dati macro in una giornata caratterizzata da grande prudenza per tutte le borse mondiali.A New York, ilsi attesta a 26.218,13 punti, mentre procede lieve aumento per lo, che si porta a 2.873,4 punti. Leggermente negativo il(-0,3%); consolida i livelli della vigilia lo(+0,09%).(+0,72%),(+0,51%) e(+0,49%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,74%) e(-0,47%).Al top tra i(+2,53%),(+1,57%),(+1,25%) e(+0,97%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,88%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,36%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,94%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,91%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,47%),(+2,38%),(+2,34%) e(+2,03%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -8,52%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 6,26%.In caduta libera, che affonda del 4,54%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,67 punti percentuali.