Borse europee riflessive in avvio di settimana

(Teleborsa) -, con la borsa di Milano ferma sulla linea di parità. Nel frattempo resta senza direzione negli USA l', sulle tensioni per le trattative commerciali con la Cina.Riflettori puntati sulla riunione della Banca Centrale Europea, in calendario giovedì, e sull'avvio della stagione delle trimestrali negli Stati Uniti, venerdì, con i conti delle banche americane in focus.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,126. Bene l', che si porta a 1.297,6 dollari l'oncia. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+1,51%), che raggiunge 64,03 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +249 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,49%.piccola perdita per, che scambia con un -0,39%, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia +0,07%, e nulla di fatto per, -0,08%.; sulla stessa linea il, che continua la seduta a 23.822 punti, sui livelli della vigilia. Sulla parità il(+0,08%), come il FTSE Italia Star (0,0%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+0,83%),(+0,70%) e(+0,58%). Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti(-0,59%) e(-0,43%).di Milano, troviamo(+1,91%) sull' accordo raggiunto con Tesla in materia di emissioni (+1,73%) dopo che Deutsche Bank ha avviato la copertura con "buy",(+1,49%) e(+1,18%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,46%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,16%. Tentenna, che cede lo 0,96%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,92%.Al Top tra le azioni italiane a(+7,00%),(+2,35%),(+1,59%) e(+1,50%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su-2,10%. Pesante, che segna una discesa di ben -2,04 punti percentuali. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,83%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,78%.