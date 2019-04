Brexit, May si confessa: "Per l'accordo serve il dialogo con Labour"

(Teleborsa) - Un video di due minuti su Twitter e un comunicato ufficiale del governo per dire al popolo britannico che ormai èsceglie di rivolgersi agli inglesi su due versanti, la più classica nota dell'esecutivo, e il meno battuto e informale video sul social network in cui spiega cosa sta succedendo con la Brexit, ferma all'ennesimo stallo Con il voto del Parlamento che obbliga a un'uscita con un accordo , "non abbiamo altra scelta che quella di tendere la mano a tutta la Camera dei comuni", a partire dagli avversari dei Labour."La mia risposta è chiara.. Se non possiamo assicurare una maggioranza tra i membri del partito conservatore e quello Unionista democratico allora non c'è altra scelta che quella di tendere la mano a tutto il Parlamento".Da qui la necessità che Tory e Laobour trovino un accordo su alcuni temi chiave come i posti di lavoro e la libera circolazione. "Il referendum non è stato una lotta tra le linee di partito e la gente con cui parlo mi dice che si aspetta che i politici lavorino insieme quando lo richiede l'interesse nazionale", insite la premier che teme una sola cosa: il tempo., ha infatti ricordato ai britannici. La sua politica, ribadisce ancora una volta, è quella di ottenere una Brexit "ordinata, il prima possibile, che non distrugga la vita delle persone" ed è disposta a collaborare anche con i laburisti per "garantire ciò per cui la gente ha votato", cioè l'addio all'UE.