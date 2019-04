Vinitaly, spopola il biologico e l'ecosostenibile

(Teleborsa) -. La svolta green negli acquisti dirispetto all'anno precedente, con un totale di 4,94 milioni di litri venduti nella grande distribuzione a livello nazionale. A renderlo noto è un'indagine firmata Coldiretti, promossa sui dati forniti da Infoscan Census. La ricerca svela la rivoluzione nei consumi in atto in occasione del Vinitaly, diffusa all'incontro su "La rivoluzione green nel bicchiere" nel quale il presidente di Coldiretti Ettore Prandini e il presidente di Federbio Paolo Carnemolla hanno sottoscritto il primo patto "salva-bio" per garantire la qualità di tutti i prodotti biologici sempre più star del carrello degli italiani.L'aumento della domanda interna riguarda anche le bollicine, con leper un totale di 405mila litri nel 2018. Il tasso di crescita in valore delle vendite per il vino biologico nel 2018 è stato superiore di 6 volte quello della media del settore e le vigne Made in Italy al "naturale" sono praticamente raddoppiate negli ultimi cinque anni con Sicilia, Puglia e Toscana sul podio delle Regioni con maggiore superficie biologica a vigneto.E l'ecosostenibile spopola anche tra gli accessori presentati in occasione dell'evento veronese di enologia. A stupire addetti del settore e visitatori un', ideata dalla Cantina di Venosa di Potenza,invece che con la carta, che esorta ad adottare una soluzione a promozione dell'economia circolare.