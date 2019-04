Borse UE in rialzo, poco mossa Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con una performance inferiore all'andamento tonico mostrato dalle altre borse di Eurolandia. Sullo sfondo restano comunque i timori per un rallentamento della crescita sulle indicazioni in questa direzione da parte della BCE, la vigilia.Sul mercato Forex, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,126. Giornata negativa per l', che continua la seduta a 1.293,6 dollari l'oncia, in calo dell'1,09%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,45%) si attesta su 63,67 dollari per barile.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +236 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,36%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,25%. Senza spunti, -0,05% mentre, porta a casa un incremento marginale dello 0,25%. A Milano, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 21.685 punti.A Piazza Affari ilnella seduta odierna è stato pari a 1,96 miliardi di euro, in calo dell'11,14%, rispetto ai 2,2 miliardi della vigilia; per quanto concerne i volumi, questi si sono attestati a 0,96 miliardi di azioni, rispetto ai 0,78 miliardi precedenti.Tra i 219 titoli trattati, 93 hanno chiuso in flessione, mentre 105 azioni hanno terminato la seduta di oggi in progresso. Stabili le restanti 21 azioni.Buona la performance a Milano dei comparti(+1,55%),(+1,25%) e(+1,04%). Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti(-1,35%),(-0,74%) e(-0,62%).Tra idi Milano, in evidenza(+4,38%),(+2,43%),(+1,74%) e(+1,70%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -8,19%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,70%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,86%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,14%.di Milano,(+8,55%),(+3,11%),(+3,02%) e(+2,91%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,87%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,51%.In caduta libera, che affonda del 2,25%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,72%.