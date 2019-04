A Wall Street si scatenano gli acquisti

Dow Jones

(Teleborsa) -, che vive una sessione all'insegna degli acquisti grazie alla pubblicazione della trimestrale oltre le attese del colosso finanziarioA Wall Street, ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,90%, a 26.379,44 punti; sulla stessa linea, loavanza in maniera frazionale, arrivando a 2.904,66 punti. In moderato rialzo il(+0,3%), come l'S&P 100 (0,5%).(+1,77%),(+1,09%) e(+1,06%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,60%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+9,73%),(+4,78%),(+2,31%) e(+2,25%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,89%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,35%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,95%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,74%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,35%),(+2,64%),(+2,57%) e(+2,18%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,88%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,65%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,36%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,66%.