Borse europee in territorio positivo

(Teleborsa) - La Borsa milanese, che mostrano buoni guadagni in chiusura di settimana in attesa dell'avvio della stagione delle trimestrali in America.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,53%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,16%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,49%, a 64,53 dollari per barile.Si riduce di poco lo, che si porta a +248 punti base, con un lieve calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,51%.composta, che cresce di un modesto +0,57%, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,40%, e resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,30%.; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dello 0,73% rispetto alla chiusura precedente. In frazionale progresso il(+0,39%), come il FTSE Italia Star (0,2%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+2,18%),(+1,94%) e(+1,62%). Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,73%),(-0,71%) e(-0,63%).di Piazza Affari, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 3,16%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,90%.Decolla, con un importante progresso del 2,76%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 2,73%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,24%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,95%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,90%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,83%.di Milano,(+3,49%),(+3,11%),(+2,94%) e(+2,40%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,98%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,28%.avanza dello 0,81%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,37%.