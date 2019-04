Piaggio & C, assemblea approva bilancio e dividendo di 9 centesimi

Piaggio & C

(Teleborsa) -riunitasi oggi a Milano sotto la presidenza di, ha esaminato e, chiuso con un utile netto di 36,1 milioni di euro (+80,6%) ed un fatturato consolidato pari a 1.389,5 milioni di euro (+4,3%).I soci hanno anche deliberato la, per un controvalore complessivo di oltre 2,1 milioni di euro. Lo stacco della cedola avverrà il prossimo 23 aprile 2019, con pagamento per il giorno 25 aprile 2018.L'Assemblea ha anche., per una durata di 18 mesi dalla data dell’Assemblea per l'acquisto e senza limiti di tempo per la disposizione. "La delibera - spiega Piaggio - è finalizzata a dotare la società di una utile opportunità strategica di investimento per le finalità consentite dalla normativa in materia" e "per procedere ad acquisti di azioni proprie in funzione del loro successivo annullamento".