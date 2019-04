Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) -, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 26.143,05 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza lo, che si ferma a 2.888,32 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In lieve ribasso il(-0,22%); pressoché invariato lo(-0,05%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+0,88%),(+0,56%) e(+0,55%). Il settore, con il suo -1,21%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+1,41%),(+1,20%),(+1,04%) e(+1,03%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,35%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,22%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,08%.Tentenna, che cede lo 0,83%.Tra i(+5,05%),(+2,32%),(+2,27%) e(+1,67%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,76%.In caduta libera, che affonda del 3,71%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,61 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,30%.