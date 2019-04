Appuntamenti e scadenze: settimana del 15 aprile 2019

Alp.I

(Teleborsa) -- Il ministro Tria a Washington per partecipare al avolo di lavoro al FFD (Financing for Development Forum)- Il Presidente Mattarella a Vinci per la Cerimonia in occasione del cinquecentesimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci- Finanza pubblica, fabbisogno e debito; Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Mercato finanziario; Debito delle Amministrazioni centrali- Regolamento medio-lungo- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sarà a Campobasso per intervenire a un incontro presso la Prefettura in relazione al Contratto istituzionale di sviluppo per il Molise. Prenderanno parte le Istituzioni locali, i rappresentanti regionali delle associazioni di categoria del comparto economico e le organizzazioni sindacali.- Permessi di costruire - III Trimestre 2018- Iniziano le negoziazioni a Piazza Affari- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference call con gli analisti- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Conference call con gli analisti- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Conference call con gli analisti- Appuntamento: Conference call con gli analisti- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Conference call con gli analisti- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference call con gli analisti- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Conference call con gli analisti- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente.- Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.- Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi.- Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti", relativa al mese precedente.- Versamento dell’imposta se dovuta.- Liquidazione IVA del mese precedente.- Presentazione alla casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente.- Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente.- Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti relativi al mese precedente.- Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.- Presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese precedente.- Si svolge a Fiumicino la tavola rotonda tra i sindacati del trasporto aereo: "Alitalia: quale è il fututo?"- L'Istat presenta, presso l’Aula Magna, il secondo Rapporto sugli SDGs (Sustainable Development Goals) e un aggiornamento degli indicatori utilizzati per monitorare il percorso di avvicinamento agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile seguiti dai vari paesi.- Beige Book- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2019- Assemblea: Bilancio- Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di marzo- Bollettino Economico- Scadenza Futures su Azioni e Opzioni- Comunicazione CTZ - BTP€i- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Conference call con gli analisti- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Conference call con gli analisti- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero- Borsa di Hong Kong chiusa per festività- Borsa di New York chiusa per festività- Borsa di Milano chiusa per festività- Borsa di Londra chiusa per festività- Borsa di Madrid chiusa per festività- Borsa di Parigi chiusa per festività- Borsa di Toronto chiusa per festività- Borsa di Francoforte chiusa per festività- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio