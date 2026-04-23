Eventi e scadenze del 23 aprile 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Giovedì 23/04/2026

Appuntamenti:

Fuorisalone 2026 - Fuorisalone è l'evento che insieme al Salone del Mobile.Milano definisce la Milano Design Week, la settimana del design che rappresenta il momento più importante dell'anno e il punto di riferimento mondiale per la design industry. L'edizione 2026 adotta il tema "Essere Progetto" (da lunedì 20/04/2026 a domenica 26/04/2026)

Milano Design Week 2026 - La Milano Design Week 2026 è la manifestazione annuale che trasforma Milano in capitale mondiale del design, incentrata sul Salone del Mobile e sul Fuorisalone e diffusa tra Fiera Milano e la città, con mostre, installazioni, incontri e lanci di collezioni firmati da aziende internazionali e studi di design (da lunedì 20/04/2026 a venerdì 24/04/2026)

MACFRUT 2026 - Rimini, Expo Centre - 43ª edizione di Macfrut, fiera internazionale della filiera ortofrutticola, settore chiave del made in Italy, che raccoglie oltre 1400 espositori, 800 top buyer da tutto il mondo, 10 Regioni presenti, saloni tematici e un centinaio di eventi. Inaugurerà la fiera il Ministro Francesco Lollobrigida. Presenti i Ministri di Libano, Siria e Repubblica Dominicana (da martedì 21/04/2026 a giovedì 23/04/2026)

64° Salone del Mobile.Milano 2026 - Rho Fiera, Milano - Il Salone del Mobile di Milano è considerato il più grande evento internazionale del Mobile, appuntamento di riferimento per migliaia di imprese che operano nel settore dell'arredo e del progetto. Forum degli addetti ai lavori con centinaia di espositori e migliaia di prodotti esposti. L'evento riunisce quest'anno oltre 1.900 espositori da 32 Paesi su più di 169.000 metri quadrati di superficie espositiva netta (da martedì 21/04/2026 a domenica 26/04/2026)

ECOMED Green Expo del Mediterraneo - Sicilia Fiera, Misterbianco, Catania - XVIII edizione della fiera di riferimento per l'innovazione energetica, la sostenibilità e il futuro del Mediterraneo. Punto di incontro tra i settori più strategici del Made in Italy, con la partecipazione di stakeholder, istituzioni e aziende. Tra gli interventi, il Ministro Nello Musumeci, Renato Schifani, Presidente della Regione Siciliana e Domenico Repetto, Direttore della Comunicazione del MASE (Divisione V) (da mercoledì 22/04/2026 a venerdì 24/04/2026)

BCE - Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea (virtuale)

Riunione informale dei Capi di Stato o di Governo del Consiglio europeo - Agia Napa e Nicosia, Cipro - I leader dell'UE procederanno a uno scambio di opinioni aperto sugli attuali sviluppi politici e su questioni di importanza strategica per l'Unione europea, nel contesto della presidenza cipriota del Consiglio dell'UE. Parteciperà anche il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni oltre a Ursula von der Leyen (da giovedì 23/04/2026 a venerdì 24/04/2026)

Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alle ore 11.00 sarà presente alla Cerimonia in occasione dei settant'anni della Corte Costituzionale e alle ore 17.00 incontrerà gli esponenti delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma nella ricorrenza dell'81° Anniversario della Liberazione

08:00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di marzo

09:00 - Healthcare Innovation Executive Conference - Centro Congressi Roma Eventi, Fontana di Trevi - Evento di AISIS e TIG dedicato all'innovazione digitale in Sanità, Biotech e Life Science per condividere esperienze e confronto sui principali temi strategici delle organizzazioni sanitarie, con sessioni plenarie, keynote speech, interventi delle aziende Partner e momenti dedicati a networking e scambio di best practice in ambito sanitario, biotech e life science

09:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Salone delle Colonne (piazza Guglielmo Marconi, 26/C) - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, partecipa alla cerimonia per il conferimento del Premio Maestro del Made in Italy organizzato da Fondazione Imprese e Competenze

11:00 - Attività di Governo - Ministro Urso ai 70 anni della Corte Costituzionale - Roma, Palazzo del Quirinale - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, partecipa alla cerimonia per i 70 anni della Corte Costituzionale

12:00 - Coop Alleanza 3.0 - Conferenza stampa per la presentazione del bilancio 2025 - Conferenza stampa online di presentazione del bilancio 2025. Interverrà Domenico Livio Trombone, Presidente Coop Alleanza 3.0.

15:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Piacentini, Salone degli Arazzi - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, partecipa all'evento "Artigianato futuro del Made in Italy" organizzato da Confartigianato, Casartigiani e CNA

17:00 - "La concessione abusiva del credito nell’accertamento dello stato passivo" - Sede di via Fontana 1, Milano - Convegno organizzato dall'Associazione Concorsualisti Milano, dove si metteranno in luce alcuni tra i temi più dibattuti nel diritto bancario e concorsuale, alla luce della recente ordinanza della Suprema Corte. All'incontro interverranno Lorenzo Lentini, Giudice alla Sezione Crisi d'Impresa del Tribunale di Milano e Edoardo Staunovo Polacco, Avvocato in Milano. La moderazione sarà affidata a Roberta Zorloni, Presidente ACM, Gestore della Crisi d'Impresa

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione BOT

Aziende:

Aeffe - Assemblea: Approvazione bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2025 e nomina degli organi sociali

Alerion Clean Power - Assemblea: Bilancio

American Airlines - Risultati di periodo

American Express - Risultati di periodo

Amplifon - Assemblea: Bilancio

Azimut - Assemblea: Bilancio

Banca Profilo - Assemblea: Bilancio

Banca Sistema - Assemblea: Approvazione bilancio al 31 dicembre 2025

BPER Banca - Assemblea: Approvazione del bilancio di Capogruppo relativo all’esercizio 2025 e della proposta di destinazione degli utili

Brunello Cucinelli - Assemblea: Approvazione del Bilancio di Esercizio 2025

Cementir - Assemblea: Bilancio

De' Longhi - Assemblea: Bilancio

ENI - CDA: Risultati del I trimestre 2026

Esprinet - Assemblea: Approvazione del Bilancio di Esercizio 2025 e presentazione del Bilancio Consolidato 2025

Gain360 - Assemblea: Bilancio

Gefran - Assemblea: Bilancio

Generali Assicurazioni - Assemblea: Approvazione del Bilancio 2025; Nomina Collegio Sindacale; Relazione sulla Remunerazione

Honeywell International - Risultati di periodo

Intel - Risultati di periodo

Lockheed Martin - Risultati di periodo

Nasdaq - Risultati di periodo

Reply - Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025 - unica convocazione.

Ferragamo - Assemblea: Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2025

Sanofi - Risultati di periodo

STMicroelectronics - Risultati di periodo

Tesmec - Assemblea: Bilancio

Union Pacific - Risultati di periodo

Valsoia - Assemblea: Bilancio

VeriSign - Risultati di periodo





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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