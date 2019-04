Seduta interlocutoria per le Borse del Vecchio Continente

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. La cautela ha regnato anche sulla piazza di Milano che tuttavia mostra un guadagno frazionale grazie allaSul mercato Forex, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,13. L'viaggia a 1.288,4 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), che scambia a 63,13 dollari per barile, con un calo dell'1,19%.Avanza di poco lo, che si porta a +251 punti base, evidenziando un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,57%.senza slancio, che negozia con un +0,17%. Guadagno moderato per, +0,26%. Stabile+0,11%. A Milano, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 21.892 punti.Al termine della seduta della Borsa di Milano, risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 2,59 miliardi di euro, in rialzo del 9,72% rispetto ai precedenti 2,36 miliardi; mentre i contratti si sono attestati a 268.886, rispetto ai precedenti 237.231, mentre i volumi scambiati sono passati da 1,12 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,99 miliardi.Tra i 220 titoli scambiati sul listino milanese, 123 azioni hanno chiuso la seduta odierna in rialzo, mentre 80 hanno portato a casa una flessione. Poco variate le restanti 17 azioni.In buona evidenza a Milano i comparti(+1,07%),(+0,89%) e(+0,87%). Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo i comparti(-0,99%) e(-0,64%).di Milano, troviamo(+2,74%),(+2,64%),(+2,19%) e(+2,10%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,36%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,35%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,15%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,13%.di Milano,(+5,34%),(+3,72%),(+3,65%) e(+2,19%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,35%.scende dell'1,88%.Calo deciso per, che segna un -1,32%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,26%.