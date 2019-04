Stabile la Borsa di Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo per l'ufficio

finanziario

beni industriali

United Health

Walt Disney

Wal-Mart

Nike

Goldman Sachs

JP Morgan

Merck & Co

3M

Monster Beverage

Ulta Beauty

Dollar Tree

Lululemon Athletica

Electronic Arts

Jd.Com Inc Spon Each Repr

Baidu

Nvidia

(Teleborsa) - Resta prudente la borsa di Wall Street alle prese con idi grandi società, in particolare Disney, JPMorgan e Wells Fargo, sviluppi che fanno sperare in performance positive di tutto il settore bancario. A questi si aggiungono i numeri odierni di Citigroup e Goldman Sachs.Sul fronte macroeconomico, l'unico dato pubblicato èche ha mostrato una crescita oltre attese della produzione nelle fabbriche nello Stato di New York.Tra gli indici statunitensi, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 26.370,29 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità lo, che continua la giornata a 2.902,45 punti. In moderato rialzo il(+0,44%); consolida i livelli della vigilia lo(-0,11%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-0,58%) e(-0,53%).del Dow Jones,(+1,72%),(+1,72%),(+1,26%) e(+0,53%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,90%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,43%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,86%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,24%),(+2,00%),(+1,87%) e(+1,78%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,87%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,57%.Affonda, con un ribasso del 2,96%.Crolla, con una flessione del 2,63%.