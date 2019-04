Wall Street cauta alle prese con le trimestrali

Disney

(Teleborsa) - Partenza prudente per la borsa di Wall Street alle prese con idi grandi società, in particolare, sviluppi che fanno sperare in performance positive di tutto il settore bancario. A questi si aggiungono i numeri odierni diSul fronte macroeconomico, l'unico dato pubblicato oggi è l 'Empire State Index che ha mostrato unanello Stato di New York.Sulle prime rilevazioni, ilsi attesta sui valori della vigilia a 26.398,09 punti; sulla stessa linea, resta piatto lo, con le quotazioni che si posizionano a 2.907,81 punti. Senza direzione il(+0,1%), come l'S&P 100.Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500.del Dow Jones,(+1,47%),(+1,34%) e(+0,86%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,07%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,86%.Al top tra i, si posizionano(+1,17%),(+0,94%),(+0,93%) e(+0,90%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,79%.