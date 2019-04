FS Italiane, CDA predispone emissione bond per finanziare piano di investimenti

(Teleborsa) - Ilha deliberato l’emissione di nuovi prestiti obbligazionari per un importo complessivo massimo diLe emissioni, a valere sul, sono riservate agli investitori istituzionali.I proventi raccolti sul mercato dei capitali di debito saranno destinati all’per ile per quello a, di nuovee per il completamento dell’Alta Velocità/Alta Capacità, andando a finanziare i fabbisogni per gli investimenti previsti dal Gruppo FS Italiane.Nell’ambito delle nuove emissioni obbligazionarie, FS Italiane prospetta anche , che finanzieranno prevalentemente l'acquisto di nuovi treni destinati al trasporto regionale.