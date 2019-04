Wall Street prosegue poco mossa

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

finanziario

beni di consumo secondari

energia

sanitario

utilities

Johnson & Johnson

Intel

Goldman Sachs

Nike

United Health

Pfizer

Walt Disney

Western Digital

Netflix

Applied Materials

Advanced Micro Devices

Hunt(J.B.)Transport Serv

Electronic Arts

Cognizant Technology Solutions

Take Two Interactive Software

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che continua la sessione sui livelli della vigilia, dopo aver beneficiato di una serie di trimestrali positive (Bank of America, BlackRock e Unitedhealth), che hanno controbilanciato dati macro in chiaroscuro. Ilsi ferma a 26.421,73 punti; sulla stessa linea lo, con le quotazioni che si posizionano a 2.908,41 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,01%); in frazionale progresso lo(+0,25%).(+1,09%),(+0,54%) e(+0,42%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, i settori(-1,07%) e(-0,76%) sono tra i più venduti.Al top tra i(+1,85%),(+1,73%),(+1,29%) e(+1,17%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,60%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,39%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,32%.(+4,88%),(+3,01%),(+2,82%) e(+2,58%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,42%.In apnea, che arretra del 4,14%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,39%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,61%.