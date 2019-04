Ascopiave

Ascopiave

(Teleborsa) -, nel periodo compreso tra l'8 e il 12 aprile 2019, ha acquistatoordinarie al prezzo medio unitario di 3,5900 euro, per un controvalore complessivo di 714.401,60 euro.A seguito degli acquisti finora effettuati, il gruppo attivo nel settore del gas naturale ha in portafoglio 12.054.109 azioni ordinarie, pari al5,142% del capitale sociale.Frazionale ribasso, in Borsa, per, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,95%.