DEF, Upb: manovra 2020 parte da 25 miliardi

(Teleborsa) - Nelserviranno copertureescludendo leper laNel dettaglio circamiliardi (1,8) per gli investimenti e circase non si vogliono fare scattare gli aumenti Iva.Lo si evince dalla tabella allegata al documento consegnato, durante la sua audizione sul DEF, il Documento di Economia e Finanza.L'Ufficio parlamentare di Bilancio ha validato anche il quadro macroeconomico programmatico contenuto nel Def perché previsioni del Mef sonocon quelle del panel Upb. lo ha detto il Presidente Giuseppe Pisauro, in audizione sul Def, ribadendo però che "lo scenario macroeconomico a medio termine dell'economia italiana resta condizionato da fortiPer l'Upb "nel caso estremo in cuinetto tendenziale accresciuto degli effetti delle politiche invariate non sia finanziato attraverso l'attivazione delle clausole e la manovra prevista dal Def e il debito non si riduca per effetto degli introiti da privatizzazioni si avrebbe un aumento del debito, che si attesterebbe alAlzi la mano, insomma, chi vorrebbe essere nei panni, piuttosto scomodi, del Ministro dell’Economiachiamato a trovare la quadra fra le esigenze diL’enigma ruota tutto attorno a una parola:Ma soprattutto dove e come trovarle visto che in sottofondo l’obiettivo da tenere bene a mente è evitare di far esplodere i conti pubblici portando il debito fuori controllo ed esponendo il Paese, già sorvegliato speciale, alUn-lo definisce l’Ufficio parlamentare di bilancio – le cui fondamenta poggiano su una crescita e un debito che potrebbero fare peggio del previsto, con l’incognita dello spread e di un piano di privatizzazioni che rischia di rivelarsi “, dunque, sono sempre in agguato. Se non si attueranno gli aumenti automatici dell’Iva, previsti a legislazione vigente,Lo ha detto Eugenio Gaiotti, Capo economista di Bankitalia.