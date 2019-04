Air Europa più Centro America: nuove destinazioni in codesharing con Copa Airlines

(Teleborsa) -, mettendo allo stesso tempo a disposizione dei passeggeri la possibilità di volare. L’accordo di codesharing entrerà in vigore in coincidenza con l’inizio della nuova rotta di Air Europa per Panama che sarà operata con i, vero Hub delle Americhe, centro che collega 81 destinazioni in 33 paesi in Nord, Centro, Sud America e Caraibi.In base agli accordi raggiunti,, offrendo così connessioni veloci e comode. Inoltre Air Europa fornirà ai passeggeri dell'aerolinea panamense Copa Airlines in arrivo a Madrid collegamenti con 23 città in Spagna e 15 in Europa, Africa e Medio Oriente.. I nostri passeggeri avranno la possibilità di volare verso nuove destinazioni in America Latina attraverso l’Hub delle Americhe e i passeggeri di Copa Airlines potranno volare, con collegamenti, verso molte destinazioni in Europa, Africa e Medio Oriente attraverso il nostro hub di Madrid.". Air Europa è presente in America Centrale da due anni, quando ha introdotto il suo volo per l’Honduras.e potenzia la nostra connettività a livello nazionale in un paese per noi molto rilevante".