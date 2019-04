Eni, acquistati diritti esplorativi del Blocco dell'Emirato di Ras al Khaimah

Eni

(Teleborsa) -fa un altro passo in avanti in Medio Orientenegli Emirati Arabi Uniti.Il Gruppo e Nishant Dighe, Chief Executive di RAK Petroleum Authority, hanno infatti firmato in data odiata un Exploration e Production Sharing Agreement (EPSA), e il rispettivo Joint Operating Agreement, per sancire assegnazione alla società italiana dei diritti di esplorazione del Blocco A, nell'offshore dell'Emirato. L'accordo è stato siglato alla presenza del sovrano dell'Emirato di Ras Al Khaimah, Sheikh Saud Bin Saqr Al Qasimi.L'area di interesse della partnership del colosso italiano, si estende su un perimetro di 2.412 km2 in acque profonde tra 10 e 90 metri. Enimentre la società di stato RAK GAS sarà partner minoritario con una quota del 10%.L'ingresso nell'Emirato di Ras Al Khaimah rappresentae il radicamento negli Emirati Arabi Uniti, dove la società già opera ad Abu Dhabi e a Sharjah.La società quotata sia al New York Stock Exchange (NYSE) sia sull'ndice FTSE MIB della Borsa di Milano, oggi assapora un'ondata positiva nelle contrattazioni con i