Al via il Genova-Mosca low cost

(Teleborsa) - Ha preso il via oggi il nuovo collegamento di linea tra il “” e l’aeroporto di, operato dalla compagnia, vettore low cost del gruppo Aeroflot, con aeromobili B737-800 da 189 posti. Pobeda volerà tra il capoluogo ligure e la capitale della Federazione Russa 4 volte a settimana fino a fine ottobre, nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e domenica. In totale saranno in vendita 40.000 posti fino al 26 ottobre. Il programma dei voli prevede la partenza da Genova alle 11:15 e l’arrivo a Mosca alle 15:45. Da Mosca si parte alle 7:50 per arrivare nel capoluogo ligure alle 10:45. Una programmazione ideale per incentivare i flussi turistici verso la Liguria., ha espresso fiducia nel successo di questa rotta. Sul primo volo in arrivo da Mosca erano presenti 180 passeggeri, mentre su quello in partenza ce n’erano 160. Dati giudicati estremamente positivi. Il mercato russo è uno di quelli con maggiori potenzialità per la Liguria: lo scorso anno gli arrivi dalla Federazione Russa sono stati 74.500, in aumento dell’8% rispetto al 2017. Un nuovo tassello nel mosaico della crescita dell’aeroporto di Genova, dopo il trend positivo del 2018 che ha fatto registrare unrispetto all’anno precedente., ha ribadito la volontà di proseguire la collaborazione con il Cristoforo Colombo per migliorare i collegamenti da e per la Liguria, indispensabili per lo sviluppo di tutti i settori dell'economia del territorio, soprattutto dopo la tragedia di ponte Morandi.