Cerved, Andrea Mignanelli nominato AD e Gianandrea Edoardo De Bernardis Presidente

Cerved Group

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diS.p.A. ha nominatoPresidente Esecutivo eAmministratore Delegato. Il nuovo CdA ha attribuito le cariche sociali sino all'assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio di Cerved Group S.p.A. al 31 dicembre 2021.Il Board dell'operatore specializzato nell'analisi del rischio di credito e nel credit management ha accertato, con riferimento a tutti i suoi componenti, che non sussistono cause di ineleggibilità e incompatibilità e che tutti posseggono i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa applicabile e ha, inoltre, accertato che i consiglieri Fabio Cerchiai, Mara Anna Rita Caverni, Aurelio Regina, Andrea Casalini, Alessandra Stabilini, Valentina Montanari e Mario Francesco Pitto sono in possesso dei requisiti d’indipendenza stabiliti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina.: Presidente Alessandra Stabilini, componenti Mara Anna Rita Caverni e Valentina Montanari;: Presidente Aurelio Regina, componenti Umberto Carlo Maria Nicodano, Fabio Cerchiai e Valentina Montanari;: Presidente Andrea Casalini, componenti Umberto Carlo Maria Nicodano, Mario Francesco Pitto e Alessandra Stabilini.