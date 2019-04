Decreto Salvini su degrado, Prefetti: "Nessuna sostituzione a sindaci"

(Teleborsa) - Desta ancora clamore la, ispirata da motivazioni attinenti alladelle città, fortementeper lo sconfinamento di competenze. Un provvedimento che è tornato a dividere le due ali del Governo (Lega e M5S) ed è statodal vicepremierLa direttiva emanata dal Ministero dell'Interno prevede la possibilità che i, ovvero le aree a rischio degrado e dove c'è la presenza di persone dedite all'illegalità, con strumenti di natura straordinaria e per motivi di necessità ed urgenza.Un provvedimento fortemente criticato al, che fa un", sollecitando l'aspra(Sinpref). "Stiano tranquilli i cittadini: nessun prefetto è mai stato e ancor più potrebbe essere oggi, per cultura e formazione, un podestà fascista", replica, presidente del Sinpref.Secondo Giannelli, la direttiva, ma possibilità di attuare iniziative ulteriori, destinate a essere definite in maniera condivisa nei singoli territori nell'ambito dei Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica"."I prefetti - sottolinea - garantiscono da sempre l'unitarietà della Repubblica e la coesione sociale. Una funzione ampiamente riconosciuta loro dai cittadini, che li vedono lavorare in silenzio a servizio della gente, coordinando le politiche della sicurezza e mantenendo contatti continui con i rappresentanti elettivi delle singole collettività".