Aeroporto Milano Bergamo accoglie reliquie Santa Bernardette

(Teleborsa) - La compagnia aereaha trasportato le, attese per l’inizio di una peregrinatio sul territorio italiano in occasione del 175mo anniversario della sua nascita e il 140mo della sua morte. Partito da Lourdes, il volo (effettuato in collaborazione con il tour operator) è atterratoLe reliquie, custodite in un’apposita cassa fornita dallo stesso vettore specializzato per consentirne il trasferimento protetto dal Santuario di Lourdes ai luoghi di venerazione, sono state accolte nella mattinata di mercoledì 24 aprile, alla presenza dei vertici di SACBO e delle autorità aeroportuali, del segretario generale della curia vescovile di Bergamo,, e del parroco di Orio al Serio, don Massimo Gualdi.Ad accompagnare le reliquie di Santa Bernadette,, cappellano italiano del Santuario di Lourdes. La cassa con le reliquie ha proseguito per la città di Alessandria, prima tappa del pellegrinaggio che toccherà 34 diocesi dal Nord al Sud Italia fino al 22 agosto 2019.Albastar, compagnia aerea di riferimento del traffico religioso verso Lourdes a livello europeo, ha una propria base all’Aeroporto di Milano Bergamo, principale scalo del nord Italia per i collegamenti con l’aeroporto di Lourdes.