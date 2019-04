Hyundai Motor, vendite e utile battono le attese

(Teleborsa) - Numeri in crescita nel trimestre a marzo per, con une un. Si tratta del primo il incremento del profitto da fine 2017. Battute le attese del mercato che erano per un utile di 758 miliardi di won.Bene le vendite nella Corea del Sud, dove hanno toccato il massimo da 17 anni, e in America dove sono aumentate per la prima volta dal 2016. Male invece quelle in Cina, scese del 19% sui minimi dal 2009."Cercheremo di sostenere il miglioramento del profitto", ha dichiaratodirettore finanziario della società, aggiungendo che Hyundai punta a un margine operativo superiore al 4% quest'anno rispetto al 2,5% dell'anno scorso.