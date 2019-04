Opening Bell stonata per Wall Street

Facebook

Microsoft

Tesla

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

finanziario

Boeing

Procter & Gamble

Caterpillar

Chevron

United Health

JP Morgan

Ebay

Ross Stores

Verisk Analytics

Dollar Tree

Sirius XM Radio

Kraft Heinz

Western Digital

Vertex Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Partenza poco mossa per la borsa di Wall Street con gli indici americani che prendono fiato dopo il rally della vigilia che li ha portati a raggiungere nuovi record grazie alle trimestrali migliori delle aspettative.Prosegue nel frattempo il flusso di risultati corporate che questa sera a mercati chiusi vedrà la diffusione dei risultati diSulle prime rilevazioni, continua la sessione sui livelli della vigilia ilche si ferma a 26.623,71 punti; sulla stessa linea, lo, che rimane a 2.931,02 punti. Pressoché invariato il(+0,04%), come l'S&P 100 (-0,1%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Il settore, con il suo -0,50%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,12%) e(+0,76%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,89%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,19%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,82%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,71%.(+3,60%),(+1,52%),(+1,33%) e(+1,11%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,20%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,41%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,35%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,11%.