Università, Eurispes stima gettito di 100 milioni da trasformazione atenei non statali in società

(Teleborsa) -quelli che ogni annograzie ad una norma contenuta nel decreto sulla, in discussione alla Camera. Questa darebbe la, opportunità che, da una parte, consentirebbe alle strutture universitarie di accedere a capitali privati secondo le logiche del libero mercato, ma dall'altro prevederebbe il pagamento di maggiori imposte.A rendere nota la stima è stata l'Eurispes nell'ambito dello studio "La trasformazione in società di capitali delle Università non statali", atta a confrontare dal punto di vista giuridico e ordinamentale le Università statali con quelle private, ripercorrendone l'evoluzione normativa che ha man mano accentuato i caratteri distintivi degli atenei non statali.Negli ultimi vent'anni si è registrata unae a questi è stata in larga parte estesa la disciplina delle università statali, fatti salvi alcuni aspetti legati alla governance ad alcuni meccanismi competitivi nella loro regolamentazione che la legislazione recente ha introdotto. Inoltre le prime si differenziano da quelle statali per ldei propri contributi finanziari, per una maggioree per l'opportunità diNonostante queste, in qualsiasi forma giuridica, possano stipulare tutti i contratti del Codice civile, lo status degli atenei privati rimane questione irrisolta e controversa. Nella normativa vigente ne resta, infatti, pendente lo status giuridico.Dal punto di vista fiscale, lele cui attività non hanno carattere industriale né commerciale e ad oggi, nel nostro paese sononon statali legalmente riconosciutedelle quali 11 sono telematiche, a fronte di un totale di 67 università statali. Gliagli atenei non statali italiani sono risultano essere. Lanegli atenei non statali ammonta amentre in quelli statali si ferma a 1.236 euro annui.Tra le regioni italiane, la contribuzione media annua si alza in Piemonte a 10.060 euro, 6.554 euro in Lombardia, 3.928 nel Lazio, 3.703 in Puglia, 2.893 euro in Sicilia, 2.497 in Campania, 1.624 in Valle d'Aosta, 1.167 in Trentino Alto Adige, 1.010 in Abruzzo, 608 in Calabria.Per quanto riguarda gli esoneri, nell'ambito non statale gliil 9,7% del totale, quelli parzialmente esonerati sono 20.380, ovvero il 14,7%, mentre i beneficiari di borse di studio regionali sono 6.705. Negli atenei statali l'esonero completo invece riguarda 189.550 studenti, pari al 13,2%.