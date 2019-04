Sogefi, assemblea approva bilancio e nomina CdA

Sogefi

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti diha approvato il bilancio dell’esercizio 2018 che si è chiuso con ricavi consolidati pari a 1.623,8 milioni (rispetto a 1.647,8 milioni nel 2017), un Ebitda di 190 milioni (206,9 milioni nel 2017) e un utile netto consolidato di 14 milioni (26,6 milioni nel 2017). I soci hanno fatto propria la proposta del Consiglio di Amministrazione diL'assemblea hala delega al Consiglio di Amministrazione ad(comprese n. 2.429.080 azioni proprie ad oggi detenute, corrispondenti al 2,02% del capitale sociale), a un prezzo unitario che non dovrà essere superiore al 10% e inferiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dalle azioni nella seduta del mercato regolamentato precedente ogni singola operazione di acquisto o la data in cui viene fissato il prezzo e comunque, ove gli acquisti siano effettuati sul mercato regolamentato, per un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta d’acquisto indipendente corrente più elevata sul medesimo mercato.Espresso voto favorevole sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione e hadestinato a dipendenti della Società e di società controllate per un massimo di n. 500.000 diritti condizionati, ciascuno dei quali attribuirà ai beneficiari il diritto di ricevere in assegnazione a titolo gratuito n. 1 azione Sogefi. Le azioni assegnate verranno messe a disposizione utilizzando azioni proprie detenute dalla società.In sede straordinaria, l’Assemblea, previa revoca della delega esistente, ha conferito nuova delega al Consiglio di Amministrazione per, per aumenti di capitale sociale a favore di amministratori e dipendenti della società e di sue di controllate, per un importo massimo di 5,2 milioni, e per emettere, anche con esclusione del diritto di opzione, e in tal caso a favore di investitori istituzionali, obbligazioni convertibili o con diritti accessori di attribuzione di azioni, anche in valuta estera, con correlativo aumento del capitale sociale, fino ad un ammontare massimo di 100 milioni.L'Assemblea degli Azionisti ha, rispetto ai 9 del Consiglio uscente. Sono stati nominati per il triennio 2019-2021 Patrizia Canziani, Rodolfo De Benedetti, Roberta Di Vieto, Laurent Frédéric Hebenstreit, Mauro Melis, Monica Mondardini, Ervino Riccobon e Christian Georges Streiff.Il Consiglio di Amministrazione hadella società.