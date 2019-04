Seduta moderatamente positiva a New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

sanitario

finanziario

beni di consumo secondari

energia

United Health

Procter & Gamble

Caterpillar

Walt Disney

Intel

Exxon Mobil

Wal-Mart

Home Depot

Align Technology

Verisign

Take Two Interactive Software

Monster Beverage

Intel

Tesla Motors

Nvidia

Intuit

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,31% a 26.543,33 punti; sulla stessa linea, loavanza in maniera frazionale, arrivando a 2.939,88 punti. Pressoché invariato il(+0,12%); in frazionale progresso lo(+0,43%).(+0,96%),(+0,94%) e(+0,93%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -1,21%.Altra i(+2,69%),(+2,50%),(+2,08%) e(+1,95%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -8,99%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,18%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,93%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,40%.Tra idel Nasdaq 100,(+7,16%),(+5,65%),(+3,61%) e(+3,02%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -8,99%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,04%.In caduta libera, che affonda del 4,72%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,89 punti percentuali.