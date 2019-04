Borse asiatiche miste. Tokyo chiusa per festività

(Teleborsa) - Avvio di settimana con segni misti per le principali borse asiatiche. La piazza di Tokyo è rimasta chiusa per festività e le contrattazioni rimarranno ferme per tutta l'ottava poiché. Dopo 30 anni di regno, Akihito lascia il trono al figlio Naruhito per aprire una nuova epoca di "ordine e armonia".Il focus degli investitori è concentrato sullain calendario questa settimana.Shanghai segna un +0,55 % mentre Shenzen un -0,20%. Taiwan +0,18%.Fra gli altri listini d'estremo Oriente che chiuderanno più tardi le sedute, Hong Kong +0,93%, Singapore +1%, Bangkok -0,11%. Chiusa Kuala Lumpur. Jakarta -0,11%. Altrove, Sidney -0,47%. Chiusa Mumbai.