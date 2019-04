Pace fiscale, Garavaglia-Bitonci: possibile proroga in Dl Crescita

(Teleborsa) -cheormai da ore che sembrano trovare. La vasta platea deisembrerebbe aver deciso di mettersi in regola e tornare sulla"I dati dell'Agenzia delle Entrate sulle adesioni alla pace fiscale voluta dalla Lega ne confermano il successo. Alla data di ieri, 29 aprile, oltreCosì Massimo Garavaglia e Massimo Bitonci, Viceministro e Sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze.- "Il canale telematico ha funzionato molto bene - commentano i rappresentanti di Governo del Carroccio al Mef - tanto che l'utilizzo pec è stato pari ale richieste via web pari aquelle tramite e-mail e posta. Le domande presentate agli sportelli sono state- Ad anticiparlo era stato proprio il Vicepremierda sempre particolarmente attento alle istanze che hanno a che vedere con il: "Chiederò agli amici dei Cinquestelle di dire sì ad una proroga al termine della pace fiscale con un emendamento al decreto Crescita, che è lo strumento più veloce", aveva detto il Leader del Carroccio giocando d'anticipo.Considerato l'enorme successo e la scadenza del 30 aprile in coincidenza con le festività pasquali e i ponti, per andare ancora ulteriormentee nello spirito della pace fiscale, abbiamo proposto al ministro - confermano Garavaglia e Bitonci - la riapertura del termine ultimo da inserire nelin fase di conversione".- "Confidiamo a questo punto nella riapertura dei termini, perchè anche a causa di problematiche come il reperimento dell'Isee e il non funzionamento continuo dei portali si rischia che dei contribuenti non abbiano potuto e non possano usufruire del servizio. QuindiLo ha dichiarato Marcella Caradonna, Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano.