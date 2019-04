TXT completa l'acquisizione di Assioma

TXT

(Teleborsa) -ha sottoscritto il contratto definitivo per l'acquisizione del 100% del capitale del Gruppo, innovativo specialista italiano nella governance della qualità del software applicativo.Nella data di oggi, 30 aprile 2019, sono stati eseguiti i trasferimenti di quote previsti dal contratto, che hanno portato TXT ad acquistare il 100% del capitale sociale di Link Software S.r.l. che detiene (i) una quota pari al 100% del capitale sociale di Assioma.Net s.r.l., titolare a sua volta di una quota pari al 51% del capitale sociale di Assiopay s.r.l, e (ii) una quota pari al 70% del capitale sociale di Assioma.Itec s.r.l..Al Closing sono stati pagati per cassa Euro 4,3 milioni ed entro fine maggio sono previsti ulteriori pagamenti di Euro 0,3 milioni per cassa e Euro 2,3 milioni in azioni di TXT in conti garanzia contanti e azioni, utilizzando la liquidità disponibile e le azioni proprie in portafoglio.Ciascuna azione di TXT che sarà trasferita (complessive n. 253.846 azioni proprie) è stata convenzionalmente valorizzata tra le parti in Euro 8,982.Il corrispettivo sarà incrementato da ulteriori pagamenti per cassa in funzione della Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Assioma, così come definita contrattualmente, alla data del Closing (prevista positiva per circa Euro 1,5 milioni) e da due Earn-out in funzione di specifici obiettivi operativi, stimati in circa Euro 2,4 milioni complessivi e corrisposti successivamente, in quanto componenti di prezzo differito in un arco temporale di medio periodo, subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni previste nel contratto di acquisizione.Positivo il titolo TXT a Piazza Affari: +1,08%.