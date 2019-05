Piazza Affari prosegue incerta assieme alle altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che scontano le incertezze sulla Brexit ed i dati sul PMI manifatturiero dell'Eurozona, che conferma le difficoltà dell'economia dell'area della moneta unica. Cautela anche in vista di alcuni importanti dati macro americani, mentre si guarda alle trimestrali in Ue e USA.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,07%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,38%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,08% e continua a trattare a 62,91 dollari per barile.Lieve calo dello, che scende a +253 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,54%.è stabile, riportando un misero +0,07%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,01%, e deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,37% sul, interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 23.854 punti. In frazionale calo il(-0,25%); poco sopra la parità il(+0,24%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+0,81%) e(+0,43%). Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti(-2,49%),(-1,34%) e(-1,20%).di Piazza Affari, buona performance per, che cresce dell'1,20%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,81%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,64%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,59%. I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,95%.In rosso, che affonda del 2,92%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,5 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,09%.