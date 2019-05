Sconti Alitalia in vista delle elezioni europee

(Teleborsa) - In occasione delle elezioni europee, che si terranno ilconsentirà agli elettori che si recano nella propria residenza per votare di fruire di uno. Grazie alla convenzione stipulata con il, Alitalia applicherà uno(qualora esso sia superiore ai 40 euro), che non si aggiungerà ad altre agevolazioni in corso. Dall’importo sono escluse le tasse e i supplementi. Esclusa dallo sconto la tratta Milano-Roma a/r in tariffa Comfort Flex.Per ottenere lo sconto, le prenotazioni dovranno riguardare un solo passeggero adulto; qualora si viaggi in due, si dovranno fare due biglietti separati. Chi vorrà acquistare un biglietto per recarsi a votare per le elezioni europee, potrà scegliere di partirementre la data di rientro dovrà essere. Al momento di effettuare il check-in, al passeggero verrà richiesta la tessera elettorale. Al ritorno, invece, sarà necessario esibire la tessera elettorale vidimata e datata dalla Sezione Elettorale.