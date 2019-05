Turismo, tassa soggiorno garantisce gettito di 600 milioni ai comuni

(Teleborsa) - Non solo le famiglie italiane ma anche i, in questo caso quello locale, giacché la reintroduzione dellva a beneficio delle casse comunali.A quasi dieci anni dalla reintroduzione del tributo, che sia la tassa di soggiorno (997) o la tassa di sbarco (23). Benché i comuni che la applicano rappresentino solo il 13% dei 7.915 municipi italiani, quelli che hanno introdotto questo tributoregistrati ogni anno in Italia. E fra queste leche sono numericamente poche (appena un centinaio), ma muovono grandi numeri in termini di presenze., denuncia il, che commenta i dati con accento critico, anche riguardo la destinazione di questo extra gettito che spesso non è di "scopo", cioè non viene impiegato a favore di attività per incentivare il turismo, come molti sostengono.che - si sottolinea - assolve l'obbligo di riscuotere l'imposta solo in 18 comuni su 997 e con molti di questi ha istituito un regime forfettario. "Non è tollerabile il far west nel settore delle locazioni brevi", afferma Bocca.