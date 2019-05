Thomas Cook Airlines in attesa di offerta

(Teleborsa) - Giorni decisivi anche per, la compagnia aerea leisure britannica con sede a Manchester, specializzata nei voli charter, che la capogruppo omonima ha deciso di mettere in vendita nel febbraio scorso a fronte di. La divisione aerea di Thomas Cook, che include anche Condor Airlines che opera sul mercato tedesco, possiede una flotta di 103 aeromobili e trasporta ogni anno circaverso 120 destinazioni nel mondo, soprattutto in Europa e ai Caraibi, servite in massima parte da Spagna, Regno Unito e Paesi scandinavi.è la data ultima indicata per presentare le manifestazioni di interesse, ridottesi a solo due:, la holding che controlla anche. La valutazione di Thomas Cook Airlines è stata fissata a. Cifra che, una volta incassata, permetterà a Thomas Cook di investire primariamente nel settore alberghiero delle vendite online.