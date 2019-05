Aeroporto Milano Bergamo introduce servizio Bergamolynk

(Teleborsa) - Kiwi.com, specializzato in soluzioni tecnologiche per il settore dei viaggi, ha annunciato la partnership con l'aeroporto di, inaugurando il nuovo prodotto di gestione e facilitazione dei transiti denominato “”.La partnership, la prima di kiwi.com con un aeroporto in Italia, offreuna serie di servizi come fast-track e assistenza bagagli. I vantaggi che si prospettano per l'aeroporto di Milano Bergamo, in termini di aumento dei passeggeri, sono di rilievo, dal momento che nel 2018 Kiwi.com ha incrementato dell’88% la propria base di clienti in tutto il mondo.La partnership dell'aeroporto di Milano-Bergamo si aggiunge a una lista di aeroporti europei che già collaborano con Kiwi.com nell'offerta di un programma finalizzato ad agevolare le soluzioni più comode di connessioni anche su voli operati da compagnie aeree diverse.Utilizzando gli algoritmi esclusivi di Kiwi.com, i passeggeri di oltre 150 Paesi sono in grado di acquistare più di 3.650 combinazioni di voli, sia su compagnie aeree tradizionali che low cost, per viaggiare attraverso l'aeroporto di Milano Bergamo.Bergamolynk consentirà al passeggero di combinare due voli anche di compagnie aeree diverse, con un’unica transazione e la garanzia di kiwi.com nel caso di problemi nella connessione. Utilizzando Bergamolynk, si usufruisce del check-in presso la sala vip landside per il bagaglio da stiva e del fast track per espletare nel modo più rapido possibile i controlli di sicurezza, avendo poi tempo per godere di quanto offre il terminal airside di Milano Bergamo. A tale riguardo, i passeggeri che viaggiano con Bergamolynk potranno fruire prossimamente di un voucher per invitarli a scoprire lo shopping aeroportuale.