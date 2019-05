In rosso Milano e le altre Borse europee. Nuove tensioni dopo Trump su aumento dazi USA a Cina

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, assieme agli altri Eurolistini. Sui mercati del Vecchio Continente pesano i timori di uno stop alle trattative USA-Cina sul fronte commerciale. La mossa delche con un tweet ha minacciato di aumentare dal 10% al 25% i dazi su circa 200 miliardi di dollari di importazioni dalla Cina, ha fatto scattare la reazione dia Washington, in calendario questa settimana.Sul mercato Forex, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,119. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,31%.(Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 60,76 dollari per barile, in netto calo dell'1,91%.Aumenta di poco lo, che si porta a +258 punti base, con un lieve rialzo di 5 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,59%.crolla, con una flessione dell'1,80%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,08%., che scambia con una pesante flessione del 2,08%.Scivolano sul listino milanese tutti i settori. Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti(-3,93%),(-2,73%) e(-2,70%).. Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -4,15%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,79%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,51%.In caduta libera, che affonda del 3,38%.a Milano,ottiene un +1,52%. I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,05%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,9 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,99%.Sensibili perdite per, in calo del 3,89%.