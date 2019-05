Wall Street apre in forte ribasso su timori per dazi

Dow Jones

(Teleborsa) -, allineandosi agli altri mercati mondiali, scivolati dopo che il Presidente Trump ha annunciato l'avvio di nuovi dazi da venerdì prossimo sui prodotti cinesi . A poco sono servite le rassicurazioni di Pechino su un nuovo round di negoziati mercoledì A New York, l'indicesta lasciando sul parterre l'1,43%; sulla stessa linea lo, che retrocede a 2.906,57 punti, ritracciando dell'1,33%. Pessimo il(-1,67%). Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,91%),(-1,82%) e(-1,65%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+0,68%).La peggiore è, che segna un -2,92%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,83% dopo l'avvio di una nuova indagine in Ue.In caduta libera, che affonda del 2,73%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,68 punti percentuali, in scia all'esito deludente dei nuovi test sul 737 MAX.