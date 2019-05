Wall Street attesa sotto pressione

(Teleborsa) - Wall Street dovrebbe aprire in profondo rosso stando ai segnali che giungono dai Future USA, dopo che il Presidente Trump ha annunciato l'imposizione di nuovi dazi sui prodotti cinesi da venerdì. Una doccia fredda per i mercati che recentemente si erano avvantaggiati della distensione dei rapporto sul commercio.Il Future sul Dow Jones perde l'1,8% a 26.021 punti, quello sul Nasdaq l'1,89% a 7.716 punti e quello sullo S&PP 500 l'1,55% a 2.901 punti.Fra le società sotto osservazione viaggia in controtendenza Anadarko dopo l'offerta migliorativa di Occidental. Sotto presisone Boaing, sui nuovi fallimenti del 737 MAX, ed Apple in scia ad una inchiesta avviata dall'Ue